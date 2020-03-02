Bandicam — это компактная программа записи экрана для Windows, которая может записывать все, что происходит на экране ПК, в формате высококачественного видео. Также можно выполнять запись определенной части экрана или игр, использующих графические технологии DirectX/OpenGL/Vulkan.
Bandicam поможет вам сделать запись игры с высоким коэффициентом сжатия, сохраняя при этом близкое к оригиналу качество и обеспечивая более высокую производительность по сравнению с другими программами записи с подобными функциями.
Bandicam может записывать все, что происходит на мониторе компьютера, и сохранять это в формате видео (AVI, MP4) или изображения.Узнать подробнее
Bandicam позволяет записывать различные двухмерные и трехмерные игры в видеоформате 4K UHD и выполнять захват видео до 480 кадров.Узнать подробнее
Bandicam позволяет выполнять запись с внешних видеоустройств, таких как веб-камера, Xbox/PlayStation, смартфон, IPTV и т. д.Узнать подробнее
Функции Bandicam, позволяющие получить наилучшие результаты
Создайте рисунок или схему на видео или снимке экрана в режиме реального времени.
Наложите запись себя с веб-камеры на записываемый видеоролик.
Запускайте записи в определенное время по ежедневному/еженедельному расписанию.
Добавьте собственный голос в записываемый видеоролик.
Во время записи можно добавлять эффект или анимацию щелчка мыши.
Создавайте видео с хромакеем в реальном времени.
После покупки Bandicam вы сможете пользоваться программой без ограничений
$78, Скидка 25%
* Все запросы отправляйте по адресу bandicam@bandicam.com или посетите форум Bandicam.
* https://allsoft.ru/ - 8 (495) 232-52-16 для Москвы, 8 800 200-22-33 для бесплатных звонков из России, sales@allsoft.ru, для обращений по почте
* https://syssoft.ru - 8 495 646 14 71 для жителей Москвы и 8 800 333 33 71 для бесплатных звонков из России. Контакт для обращения по почте info@syssoft.ru
* СВЕЖИЕ ОБЗОРЫ: Bandicam — программа для записи экрана, игр и видеоустройств - simrussia.com
Translated by Unknown