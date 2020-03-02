Bandicam — это лучшая программа для записи экрана, игр и видеоустройств.

Bandicam — это компактная программа записи экрана для Windows, которая может записывать все, что происходит на экране ПК, в формате высококачественного видео. Также можно выполнять запись определенной части экрана или игр, использующих графические технологии DirectX/OpenGL/Vulkan.

Bandicam поможет вам сделать запись игры с высоким коэффициентом сжатия, сохраняя при этом близкое к оригиналу качество и обеспечивая более высокую производительность по сравнению с другими программами записи с подобными функциями.

Захват видео с экрана

Bandicam может записывать все, что происходит на мониторе компьютера, и сохранять это в формате видео (AVI, MP4) или изображения.

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Запись игр

Bandicam позволяет записывать различные двухмерные и трехмерные игры в видеоформате 4K UHD и выполнять захват видео до 480 кадров.

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Запись с устройств

Bandicam позволяет выполнять запись с внешних видеоустройств, таких как веб-камера, Xbox/PlayStation, смартфон, IPTV и т. д.

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Основные функции Bandicam | Захват видео с экрана

Функции Bandicam, позволяющие получить наилучшие результаты

Рисование в реальном времени

Создайте рисунок или схему на видео или снимке экрана в режиме реального времени.

Наложить запись с веб-камеры

Наложите запись себя с веб-камеры на записываемый видеоролик.

Запись по расписанию

Запускайте записи в определенное время по ежедневному/еженедельному расписанию.

Добавить собственный голос

Добавьте собственный голос в записываемый видеоролик.

Эффекты мыши

Во время записи можно добавлять эффект или анимацию щелчка мыши.

Эффект хромакея

Создавайте видео с хромакеем в реальном времени.

Видеоруководство для Bandicam

Посмотрите видеоруководство для Bandicam — самой продвинутой записывающей программы.



Режим «Запись экрана»

Режим «Запись игры»

Режим «Запись с устройства»

Скриншоты Bandicam

Нажмите «Изображение» для просмотра скриншотов Bandicam



Bandicam - SCREENSHOT1 Захват видео с экрана
Bandicam - SCREENSHOT2 Выберите режим записи
Bandicam - SCREENSHOT3 Запись экрана
Bandicam - SCREENSHOT4 Запись игры
Bandicam - SCREENSHOT5 Запись устройства
Bandicam - SCREENSHOT6 Папка для сохранения

Купить Bandicam

После покупки Bandicam вы сможете пользоваться программой без ограничений



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